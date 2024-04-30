Панихида по погибшим прошла на месте теракта в «Крокус Сити Холле»

В подмосковном Красногорске прошла панихида по погибшим при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом стало известно во вторник, 30 апреля.

В этот день с момента трагедии прошло ровно 40 дней. По православному канону эта дата считается очень важной после смерти человека. Службу провел архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома. Он также отслужил панихиды в третий и девятый день после трагедии.

Сообщалось, что почтить память погибших при теракте пришло множество людей. Службу проводили у стихийного мемориала, где лежат десятки букетов, венков и детских игрушек. Архиепископ обратил внимание, что вся церковь молится об упокоении погибших, передает «360».

Вечером 22 марта террористы напали на концертный зал «Крокус Сити Холл», расстреливая из оружия посетителей. Площадь обрушения конструкций в концертном зале составила семь тысяч квадратных метров. О том, что известно о террористах и о подготовке нападения, — в материале «Вечерней Москвы».