Синоптики рассказали о погоде в России в мае

В мае на большей части России ожидается заметное потепление. Столбики термометров поднимутся выше климатической нормы на 60–65% территории страны, отмечают специалисты Гидрометцентра.

Синоптики пояснили, что май станет засушливым для Волгоградской и Астраханской областей, Калмыкии. Кроме того, выпадение осадков меньше нормы прогнозируют в Рязанской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской областях.

Руководитель центра «Метео» Александр Шувалов уточнил, что в начале мае в столичном регионе и по всей средней полосе ожидается похолодание. По его данным, погода значительно улучшится к 8 мая, «температура послушно потянется к 15-20 градусам».

Вместе с тем, отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, май жарким не будет.

Метеоролог напомнил, что в мае ежегодно выпадает значительно больше осадков, чем в апреле. Он добавил, что в этом году исключения не будет — количество осадков ожидается близким к климатической норме.