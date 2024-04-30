Стало известно, снижается ли в России заболеваемость COVID-19

Темпы заболеваемости COVID-19 в России за последнюю неделю снизились на 5,7%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Там отметили, что на 100 тысяч человек показатель составил 10,4. При этом в 30 российских субъектах наблюдается увеличение заболеваемости.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 10,4 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 5,7%. Увеличение заболеваемости отмечено в 30 субъектах РФ, в том числе в 17 регионах более чем в среднем по стране, — следует из публикации.

За последнюю наделю скончались 69 пациентов с коронавирусной инфекцией. Были госпитализированы 2353 человека. При этом показатель сократился на 2,4% в сравнении с предыдущей неделей. 16 538 пациентов с COVID-19 выздоровели, это на 6,6% меньше, чем неделей ранее.

Ранее СМИ сообщили о выявлении очага распространения кори среди студентов Санкт-Петербурга. По этой причине учащиеся трех корпусов СПбГУ были переведены на дистанционный формат обучения до 15 мая. Представители администрации университета уверяют, что ситуация не является глобальной.