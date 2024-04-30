Сын Куклачева раскрыл новые подробности о состоянии отца

Народный артист РСФСР, основатель московского Театра кошек, дрессировщик Юрий Куклачев чувствует себя лучше и идет на поправку. Об этом сообщил его сын, заслуженный артист России Дмитрий Куклачев в беседе с «Пятым каналом».

По его словам, Куклачев уже уверенно ходит с главврачом по коридору, а также самостоятельно принимает ванну.

«Пока еще конечно немного тяжеловато, только начинает расхаживаться и сразу давление подскакивает», — сказал сын артиста.

Врачи решили оставить Куклачева в реанимации

По его словам, уже на следующей неделе медики разрешат Куклачеву выходить на улицу, если его самочувствие будет стабильным.

12 апреля артисту стало плохо во время концерта «Самый добрый клоун», проходившего в «Вегас Холле». Он перенес обширный инфаркт. Позднее дрессировщик сообщил, что во время операции у него случилась остановка сердца.