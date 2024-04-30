Как вступающие в силу с 1 мая законы отразятся на жизни россиян

Очередные поправки в закон вступают в силу с 1 мая. Одни из самых заметных нововведений касаются банковской сферы и образования. «Вечерняя Москва» спросила у экспертов, как изменения отразятся на жизни россиян.

Лимит банковских переводов увеличат, а абитуриенты смогут найти работодателя, который оплатит им обучение в вузе на одной электронной платформе.

Уходим от «платежного рабства»

Нововведение в банковской сфере, как считают эксперты, позволит избавиться от проблемы «платежного рабства» и усилит конкуренцию банков за клиентов.

— Простой пример: у вас есть вклад в одном банке, скажем, под 14 процентов годовых. С 1 мая вы можете без комиссий переводить депозит в другой банк, где ставка, скажем, уже 16 процентов, — пояснил кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — Вы также сможете без проблем переоформлять кредиты — переходя из одного в банка в другой, где условия более выгодные.

Также с 1 мая увеличивается лимит перевода между собственными счетами до 30 миллионов рублей в месяц. Сейчас, для сравнения, эта сумма куда скромнее — не более 100 тысяч рублей.

Важный нюанс: размер переводов без комиссии одного гражданина другому с 1 мая останется прежним — 100 тысяч рублей в месяц. Комиссия за перевод сверх этой суммы также не изменится — 0,5 процента от суммы перевода, но не более 1,5 тысячи рублей.

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Специалисты по контракту

С 1 мая в Закон об образовании вводится понятие «целевое обучение» — то есть получение профессионального образования в соответствии с договором, предусматривающим трудоустройство гражданина по завершении им обучения и последующая работа в соответствии с полученной квалификацией.

— «Целевики» в вузах учатся и сейчас. Но согласно новому закону меняется срок отработки. Раньше в законе было указано о не менее чем трех годах отработки, а с 1 мая формулировка изменится на «не более пяти лет» — наверное, чтобы не закабалять молодых специалистов, — пояснил юрист Московской коллегии адвокатов Андрей Мартьянов.

Как пояснил эксперт, заказчиком целевого обучения не могут выступать США и иные иностранные государства, совершающие недружественные действия в отношении РФ, граждане РФ или российские юрлица, а также организации, находящиеся под юрисдикцией недружественных иностранных государств, иностранные агенты.

— Очень важное для абитуриентов новшество: предложения о заключении договора о целевом обучении заказчики будут размещать на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» — trudvsem.ru, — пояснил Андрей Мартьянов.

На этом сайте, как пояснил эксперт, можно будет узнать, в каких вузах и какие специальности можно приобрести, кем сможет работать выпускник, какие меры поддержки окажет заказчик (например, предоставление служебного жилья), какие требования заказчик предъявляет к отбору, будет ли он обращать внимание на успеваемость студента.

Предполагается, что информация с новой платформы будет общедоступна, и любой абитуриент, подходящий под критерии, сможет подать за- явку через госуслуги одновременно с заявлением о приеме.

— Я думаю, что новый закон поможет молодым людям быстрее искать заказчиков обучения, — считает директор кадрового агентства Елена Широкова. — Сейчас абитуриенты, как правило, ищут «спонсоров» сами.

А с 1 мая у них появится единый сайт с заявками.

КСТАТИ

В мае будут пересчитаны доплаты к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и также пенсионерам из числа отдельных категорий работников угольной промышленности. Такой перерасчет производят четыре раза в год. Доплата — бессрочная, и перечисляют ее автоматически. Кроме того, в мае пенсии вырастут у тех, кому исполнилось 80 лет.

Москвичи, которым в мае установят первую группу инвалидности, тоже смогут рассчитывать на доплату в 8134,88 рубля. Но если человек уже получает эту доплату, то по достижении 80 лет второй раз эту прибавку не назначают.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Мильчакова, финансовый аналитик:

— Необходимость резкого увеличения лимита на переводы со счета на счет клиента без комиссии существует давно. Дело в том, что количество офисов банков и банкоматов каждый год уменьшается. В итоге снять наличные деньги со своего счета в одном банке и перевести в другой становится настоящей проблемой.

Ведь нужно найти время, подходящий банкомат или работающее деление банка. Теперь это можно сделать онлайн. Второй важный момент: новый закон удобен при сделке купли-продажи дорогостоящего имущества. Например, квартиры. Если человек сможет без комиссии перевести себе до 30 миллионов рублей по Системе быстрых платежей, то ему уже не нужно рисковать и нести наличность из одного банка в другой. Однако, я думаю, было бы логичным увеличить порог перевода между клиентами хотя бы до 500 тысяч рублей.