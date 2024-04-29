Дуров оценил разбор своей чакры от гадалки и подписался на нее в Instagram*

Создатель социальной сети «ВКонтакте» и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров подписался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на «чакролога», который сделал видео с разбором чакры российского бизнесмена. На это обратила внимание редакция Telegram-канала «Кабачковая икра по акции».

Избранным чакрологом оказалась пользовательница Instagram, выступающая в соцсети под ником katyapribytkova. Прежде она выпустила видеоролик, в котором проанализировала чакру Дурова.

В клипе она проверила чакру бизнесмена по дате рождения в специальном сервисе. Он показал, что у Дурова «четыре слабые энергии и две в блоке». В их число вошли вишудха (реализация), анахата (чувства), манипура (воля) и муладхара (выживание).

«Павел – закрытый человек, он не ведет свои социальные соцсети, ему неважны деньги, он не идет на риски и делает дело, которое принесет только пользу людям. Поэтому даже блоки не помешали ему стать просто гениальным человеком», – сообщила katyapribytkova.

По данным «Кабачковой икры по акции», после того, как общественность обратила внимание на новую подписку Дурова в Instagram, он быстро ее отменил.

Ранее Telegram отключил несколько украинских чат-ботов.