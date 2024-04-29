Российский депутат пожаловался на запрет курить в ресторанах

Якутский депутат Владимир Поскачин пожаловался на запрет курить в ресторанах, из-за которого он подхватил простуду. Видеозапись с заседания регионального парламента опубликовал Telegram-канал 14News.

По словам парламентария, в заведениях общепита можно спокойно употреблять алкоголь, однако курильщикам приходится входить на улицу. Из-за этого он якобы разлюбил посещать рестораны.

«Сидишь, нормально выпиваешь, без курева. Захочешь курить — надо выходить. Уже неудобно, сидеть и вставать... Раньше в коридоре курили, а сейчас зимой выходим на улицу, мерзнем, простужаемся. Вот у меня голос уже простуженный», — заявил он и посоветовал не увлекаться запретами по курению, так как вред от него якобы не доказан.

Курить в ресторанах, кафе и на железнодорожных платформах в России запретили с 1 июня 2014 года. С этого момента табачную продукцию также убрали из продажи в ларьках и киосках. За соблюдением запрета следят полиция, Ространснадзор, Роспотребнадзор и Госпожнадзор.

По данным Минздрава РФ, розничные продажи сигарет в России в 2023 году сократились до тысячи штук на душу населения. Объем потребления алкогольной продукции также снизился до 8,44 литра. Число россиян, ведущих здоровый образ жизни, выросло за год с 7,2 человека до 9,1 человека на 100 тысяч населения в 2023 году.