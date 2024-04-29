Названы места прощания и похорон актрисы из "Карнавальной ночи" Зои Зелинской

Прощание с народной артисткой России, актрисой театра, кино и ТВ Зоей Зелинской состоится 1 мая. Об этом сообщил ее сын Сергей Леднев.

"Прощание будет в Театре сатиры, похороны - на Троекуровском кладбище", - рассказал он ТАСС. Сын звезды "Кабачка "13 стульев" добавил, что отпевать актрису будут в переделкинской церкви.

Причиной смерти матери мужчина назвал инсульт - народная артистка отошла сегодня утром в реанимации.

Зоя Зелинская родилась 8 декабря 1929 года. Еще школьницей начала работать манекенщицей - в Доме моделей. Окончила ГИТИС. С 1954 года служила в Московском Театре сатиры. Народная артистка РСФСР - с 1991 года. Также - заслуженный деятель культуры Польской Народной Республики (с 1976-го).

На последнем курсе вышла замуж за будущего режиссера "Кабачка" Зелинского. Через десять лет супруги расстались. Сергей - сын актрисы от брака с журналистом Ледневым.

В экранном портфолио - "Карнавальная ночь" 1956-го (дебют), "Досье детектива Дубровского", "На углу у Патриарших", "Евлампия Романова", российско-французское "Предсказание", "Линия смерти", другие проекты.