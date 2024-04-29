Синоптик спрогнозировал теплое лето

Лето в России ожидается теплое, температура воздуха прогнозируется около или выше нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

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«В целом, [температура воздуха] летом прогнозируется около и выше нормы. Не холодное лето. <...> Насколько будет температура выше нормы — за пределами современных знаний современной науки», — сказал синоптик.

Ожидается, что температура будет выше нормы на европейской территории России, в Северо-Западном федеральном округе, на севере Урала, на севере Сибири и на севере Якутии. На остальной территории страны погода будет близкой к норме, заключил Вильфанд.