Сменился глава отделения ВОЗ в России

Главой отделения ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) в России стал Батыр Бердыклычев. Об этом сообщает РИА Новости.

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Перед назначением в РФ Бердыклычев возглавлял офисы ВОЗ в Белоруссии и Турции и работал в Европейском региональном бюро ВОЗ. Чиновник уже прибыл в Россию и приступил к исполнению своих обязанностей.

Предшественница Бердыклычева Мелита Вуйнович завершила свою миссию в начале этого года, после чего и.о. главы отделения ВОЗ в РФ стала спецпредставитель регионального директора Европейского регионального бюро ВОЗ в РФ Бахтыгуль Каррыева.

До этого Минздрав России договорился с ВОЗ о мероприятиях на территории РФ.

23 октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко встретился с гендиректором организации ВОЗ Тедросом Аданом Гебрейесусом. Они обсудили многие острые вопросы и договорились провести совместные мероприятиях в России.