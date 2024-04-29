Ушел из жизни советский актер Тристан Саралидзе

29 апреля не стало Тристана Саралидзе, советского грузинского актера театра, кино и телевидения.

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Саралидзе родился 25 мая 1956 года. С 1980-го служил в театре имени Руставели.

Экранный дебют - 1977 год, сериал "Берега". Дальнейшая фильмография - десятки проектов: "Девушка со швейной машинкой", "Бьют - беги", "День длиннее ночи", "Покаяние" Абуладзе, "Приказано взять живым", "Господа авантюристы" (Бабадули, главная роль), советско-итальянский проект "Житие дон Кихота и Санчо", "Лолита" (не Набоков), российско-литовский "Литовский транзит".

О кончине артиста сообщают СМИ страны - со ссылкой на родных. Известно, что в последнее время Саралидзе тяжело болел.