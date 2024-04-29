Умерла народная артистка России Зоя Зелинская

Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Зоя Зелинская умерла на 95-м году жизни. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Театра сатиры.

"Ушла из жизни народная артистка России Зоя Николаевна Зелинская. Коллектив театра приносит глубокие соболезнования родным и близким Зои Николаевны. О дате и месте прощания будет объявлено позже", - сказала собеседница агентства.

Зоя Зелинская служила в Театре сатиры 70 лет - с 1954 года. Она, в частности, играла в спектаклях "Грустно, но смешно", "Как пришить старушку", "Клоп", "Баня", "Мистерия-буфф", "Дамоклов меч", "А был ли Иван Иванович?", "Трехгрошовая опера", "Где мы?!..." и других постановках.

Среди фильмов с ее участием - "Карнавальная ночь", "Плащаница Александра Невского", "Предсказание", "На углу у Патриарших", "Под небом Вероны".