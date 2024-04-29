Комиссариат полиции в Париже вызвал на допрос французского актера Жерара Депардье по делу о сексуальных домогательствах. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник.

По данным канала, артист может быть помещен под стражу.

Как отмечает BFMTV, актера допрашивают в связи с обвинениями в сексуальном насилии со стороны двух женщин. Первый эпизод, как утверждается, произошел в 2014 году на съемках фильма "Маг и сиамцы" (Magicien et les Siamois, 2015), второй - в 2021 году на съемках ленты "Зеленые ставни" (Les Volets verts, 2022). Сам актер отвергает все обвинения.

Ранее против Депардье уже было подано несколько аналогичных жалоб. Одну из последних подала испанская журналистка Рут Баса, об иске которой стало известно в декабре 2023 года. По версии Басы, инцидент произошел в 1995 году, когда ей было 23 года и она брала интервью у актера в Париже для журнала Cinemania.

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Ранее в окружении актера сообщили, что Депардье глубоко переживает из-за очередного витка кампании, связанной с обвинениями в сексуальных домогательствах. Было отмечено, что эта медийная кампания была развернута в отсутствие каких-либо судебных решений по вменяемым ему действиям.