В Тюменской области на федеральной трассе Тюмень — Омск из-за паводков образовались пробки длиной в 60 километров с обеих сторон. Об этом у себя в Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Моор.

«На трассе действует реверсивное движение, из-за этого скапливаются серьезные заторы. По информации ГИБДД, пробка суммарно достигает 60 километров с обеих сторон», — сообщил глава региона.

Основное внимание для препятствования распространению воды в настоящее время уделяют трассе, вокруг которой строят подпорную стенку. Работы по укреплению проводятся вблизи села Абатское.

Ранее стало известно, что уровень воды в реке Ишим в Тюменской области рекордно вырос. После дождей он обновил исторический максимум и достиг 1215 сантиметров. Вода местами уже выше асфальта, но насыпь спасает трассу от перелива.

Весеннее половодье затронуло десятки российских регионов. Уровень воды в реках в центрально-европейской части страны достиг опасных отметок, превысив показатели во многих регионах.