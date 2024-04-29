Россияне вновь не удостоены японских орденов Восходящего солнца

Граждане России третий год подряд не удостоены японских орденов Восходящего солнца по случаю Дня Сёва (день рождения бывшего императора Хирохито - прим. ТАСС), следует из постановления правительства.

Ранее гражданам РФ на протяжении многих лет регулярно присуждались подобные ордена. Эта тенденция прекратилась в 2022 году, когда Япония присоединилась к санкциям против России из-за ситуации вокруг Украины.

В общей сложности 29 апреля наград были удостоены 4 108 человек, в том числе 101 иностранец. Среди них экс-глава Банка Японии (Центробанк) Харухико Курода, бывши генсек японского правительства Хирофуми Хирано, бывший первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, экс-глава МИД Австралии Джули Бишоп, бывший депутат парламента Казахстана Амерхан Рахимжанов.

Орден Восходящего солнца учредили в 1875 году, он имеет восемь степеней. Со второй половины XX века им были награждены десятки граждан СССР и России, в основном деятели науки и искусства, востоковеды, исследователи Японии. Так, ордена получили альтист и дирижер Юрий Башмет, артист балета и хореограф Владимир Васильев, балерина Майя Плисецкая, дирижер Юрий Темирканов, физик Евгений Велихов.