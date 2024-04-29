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Россияне вновь не удостоены японских орденов Восходящего солнца

Граждане России третий год подряд не удостоены японских орденов Восходящего солнца по случаю Дня Сёва (день рождения бывшего императора Хирохито - прим. ТАСС), следует из постановления правительства.

Россияне вновь не удостоены японских орденов Восходящего солнца
© ТАСС

Ранее гражданам РФ на протяжении многих лет регулярно присуждались подобные ордена. Эта тенденция прекратилась в 2022 году, когда Япония присоединилась к санкциям против России из-за ситуации вокруг Украины.

В общей сложности 29 апреля наград были удостоены 4 108 человек, в том числе 101 иностранец. Среди них экс-глава Банка Японии (Центробанк) Харухико Курода, бывши генсек японского правительства Хирофуми Хирано, бывший первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, экс-глава МИД Австралии Джули Бишоп, бывший депутат парламента Казахстана Амерхан Рахимжанов.

Орден Восходящего солнца учредили в 1875 году, он имеет восемь степеней. Со второй половины XX века им были награждены десятки граждан СССР и России, в основном деятели науки и искусства, востоковеды, исследователи Японии. Так, ордена получили альтист и дирижер Юрий Башмет, артист балета и хореограф Владимир Васильев, балерина Майя Плисецкая, дирижер Юрий Темирканов, физик Евгений Велихов.

Общество
Уэнди Шерман
Евгений Велихов
Майя Плисецкая
Джули Бишоп
Юрий Темирканов
Юрий Башмет
Харухико Курода
Владимир Васильев
Банк России