Мизулина попросила разобраться с помогавшим ВСУ студентом МГУ

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила разобраться с украинским студентом Московского государственного университета (МГУ), собиравшим в интернете деньги для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она сказала, что уже направила материалы по делу студента в МВД. Мизулита также выложила посты, которые, предположительно, студент публиковал в социальных сетях.

Задержанному студенту МГУ предписали покинуть РФ в течение трех дней

Ранее стало известно, что студент шестого курса факультета фундаментальной медицины получил уведомление о сокращении срока пребывания в стране и о необходимости покинуть территорию России в течение трех дней.

Сергей Гулько в социальных сетях неоднократно писал, что по окончании обучения уедет из России, и призывал наносить удары по Москве. Кроме того, он искал способы вступить в ряды украинской армии.

Он был арестован на 12 суток по статье 20.3.1 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинств») КоАП.