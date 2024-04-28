Малыши-еноты родились в мариупольском зоопарке

В мариупольском зоопарке родилось шесть енотов, сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе». Отмечается, что все детеныши здоровы, едят смесь и находятся в основном в специальной кроватке.

Отмечается, что малыши пищат и пытаются вылезти из своей лежанки, однако сотрудница учреждения строго бдит, чтобы этого не произошло. Крохам нужно подрасти, прежде чем их выпустят в вольер, добавил канал.

Ранее панда Катюша из Московского зоопарка нашла необычную позу для поедания лакомства, кадры опубликовала директор зоосада Светлана Акулова. На видео маленькая панда жевала веточку бамбука и при этом демонстрировала завидную растяжку. На кадрах Катюша лежит на бревнах животом вверх и при этом тянет заднюю лапу к морде. Комментаторы сравнили малышку-панду с гимнасткой и назвали милахой.

До этого радостные прыжки рыжего яка Гаврюши в Московском зоопарке попали на видео. Животному в вольере заменили грунт, обновленная площадка пришлась ему по душе. На опубликованных кадрах Гаврюша скачет из одного конца вольера в другой, оставляя на пески следы от копыт. Он оказался рад возможности размяться. Когда сотрудник зоопарка подзывает яка, он откликается и прибегает.