СМИ сообщили, когда Ефремов подаст новое прошение об УДО

Михаил Ефремов уже дважды получал отказ в прошении об условно-досрочном освобождении (УДО). Теперь он будет подавать на очередное УДО в сентябре этого года.

Решение должна принять внутренняя комиссия Белгородской колонии, где артист отбывает срок за пьяное ДТП. Об этом информирует Телеграм-канал Мash.

Есть и второй возможный вариант развития событий. Адвокат Ефремова может подать заявление об УДО напрямую в Алексеевский районный суд. Но и там на положительное решение рассчитывать трудно, учитывая судебную практику и мнение внутренней комиссии колонии, которая пока выносит отрицательные вердикты..

Осужденному за ДТП актеру Михаилу Ефремову отказали в досрочном освобождении

Как заявил адвокат Александр Добровинский, родственники погибшего в ДТП по вине Михаила Ефремова мужчины оказались не против условно-досрочного освобождения актера.