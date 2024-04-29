В РПЦ заявили, что верующие на Страстной неделе должны сосредоточиться на богослужении

Посещение богослужений и молитва в храме являются главными условиями для правильного проведения Страстной седмицы - последней недели перед Пасхой, которую отличает также особенно строгий пост. Об этом рассказал ТАСС руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков.

Страстная седмица (неделя), посвященная воспоминаниям о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа, наступает у православных христиан в понедельник, а уже в конце этой недели, 5 мая, будет отмечаться праздник Воскресения Христова, или Пасха.

"Эта седмица аналогична первой неделе Великого поста по своей строгости, по степени воздержания от пищи. Но, конечно, такая предельная строгость поста возможна для того человека, который уже имеет опыт поста и знает свой организм. Здесь нужно все делать разумно, трезво подходить к своему состоянию, чтобы такой пищевой пост не превратился в самоцель. В первую очередь в эти дни нужно сосредоточиться на богослужении, на молитве в храме, без этого не будет правильным образом проведена Страстная седмица", - сказал Волков.

По его словам, регулярное посещение богослужений поможет человеку выдержать и строгий пост, который подразумевает отказ от мясных, молочных и рыбных продуктов, а также умеренное употребление и остальной пищи. В свою очередь наиболее строгой на Страстной седмице, уточнил Волков, является Великая пятница - день распятия и погребения Христа, когда многие христиане, следуя уставу и сложившейся традиции, стараются полностью воздерживаться от еды.

Если же человек не нашел в себе силы соблюдать Великий пост, отметил священник, то было бы неплохо, если бы он наложил на себя какие-то ограничения хотя бы на последней неделе поста перед Пасхой, например отказался бы от развлечений, "бессмысленного сидения в телефоне" и каких-то других "неполезных" вещей.

"Это все нужно исключить совершенно максимально - только работа, если она есть, храм, богослужение и молитва. Вот это первое и главное усилие с точки зрения строгости поста", - сказал Волков.

Вся Страстная неделя, добавил он, представляет собой некое воссоздание евангельских событий, случившихся в последние дни земной жизни Христа. Во время первых трех дней вспоминаются беседы Иисуса с учениками, его притчи. Великая среда - это также предательство Иуды, Великий четверг - установление Евхаристии (причастия) во время Тайной вечери, прощального пасхального ужина Спасителя с апостолами. Великая пятница - взятие Христа под стражу, суд и издевательства над ним, его шествие на Голгофу, распятие на кресте, смерть и "положение во гроб". "Затем покой Великой субботы. <...> И уже после этого наступает, собственно, само Воскресение Христово, его восстание из мертвых и явление ученикам", - заключил Волков.