В российском регионе запретили продажу алкоголя в праздничные дни

Розничная продажа алкогольной продукции будет запрещена в Курганской области в праздничные дни. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации Кургана.

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"На территории Курганской области с 29 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая 2024 года установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции", - говорится в сообщении.

Исключение составит розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

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Ограничение введено приказом департамента экономического развития Курганской области на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.