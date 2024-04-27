«Феминистское антивоенное сопротивление»* внесли в перечень нежелательных

«Феминистское антивоенное сопротивление» (признано иноагентом в России) включено в перечень нежелательных организаций. Такое решение вынес Минюст РФ. Ura.Ru

«159... Feminist Antiwar Resistance (Феминистское антивоенное сопротивление)», — говорится в перечне. RT на русском

Организация была сформирована в 2022 году после начала спецоперации на Украине. У истоков движения стояла писательница и феминистка Дарья Серенко (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Она осуществляла сбор средств в поддержку Киева, способствовала продвижению лиц, которые участвовали в протестных движениях и другое. При этом Серенко проживает за границей. News.ru