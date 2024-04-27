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«Феминистское антивоенное сопротивление»* внесли в перечень нежелательных

Министерство юстиций Российской Федерации в субботу, 27 апреля, внесло в перечень нежелательных организаций на территории страны «Феминистское антивоенное сопротивление»*. Соответствующая информация была размещена на сайте ведомства.

«Феминистское антивоенное сопротивление»* внесли в перечень нежелательных
© Вечерняя Москва
— 159... Feminist Antiwar Resistance («Феминистское антивоенное сопротивление*», «ФАС»), — значится на сайте.

В прошлом месяце министерство добавило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, немецкий «Форум имени Льва Копелева»**.

В феврале в этот же реестр были включены три новых учреждения, а именно международное объединение профсоюзов промышленных рабочих IndustriALL**, японский «Союз за возвращение Северных территорий»**, а также украинский «Крымскотатарский ресурсный центр»**.

* Организация, выполняющая функции иноагента в России и признанное нежелательным в России.

** Входят в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Общество
Минюст России