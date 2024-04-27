Леус рассказал о погоде в разных регионах России на праздники

В разных регионах России на майские праздники могут наблюдаться непродолжительные осадки. При этом температура воздуха будет на пару градусов выше климатической нормы. Об этом в субботу, 27 апреля, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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По словам синоптика, в южной части РФ в разные дни будут идти локальные дожди. При этом температурный режим после полудня может достигать от 20 до 25 градусов выше нуля.

В Крыму, по прогнозам специалиста, ожидаются каждодневные осадки и похолодание. Столбики термометров будут показывать от плюс 17 до плюс 22 градусов.

— На Средней Волге выходные начнутся солнечной и теплой погодой, воздух будет прогреваться до плюс 22 до плюс 27 градусов, а в понедельник в регион, вслед за холодным фронтом, — написал в своем Telegram-канале Михаил Леус.

Синоптик описал эти температурные качели так: «из весны в лето и обратно».

В беседе с «Вечерней Москвой» главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что на текущей неделе москвичей ждут очень нестабильные погодные условия. Это подтвердил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что во второй половине недели прогнозируется ухудшение погодных условий.

Синоптик Роман Вильфанд рассказал, каким будет для России лето 2024 года. Он также поделился прогнозом погоды в столице в течение первой недели мая.