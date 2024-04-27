Известный актер из Австрии высказался о российских женщинах

Австрийский актер Вольфганг Черни, известный по съемкам в картинах «Красный призрак», «Петр I: Последний царь и первый император» и «Последний богатырь», признался, что россиянки — самые красивые в мире женщины. Такое заявление он сделал в беседе с Woman.ru.

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39-летний австрийский актер отметил, что женщины в России «очень классные, жесткие, дисциплинированные». В то же время они самые красивые в мире.

Черни также рассказал, что, впервые оказавшись в России, он услышал, что женщины здесь обладают строгим нравом и решают дела.

«И для меня это было очень удивительно», — добавил собеседник.

Актер заметил, что чаще всего россиянки, которых он встречал, — одинокие молодые матери, которые уже все умеют.

«И для меня это… большой талант», — заключил он.

Вольфганг Черни живет в России с 2012 года. Он женат на россиянке Виктории Слободян. У пары в 2021-м родился сын Леонид, ставший для артиста первенцем.

В конце марта стало известно, что в России сняли фильм про самое дерзкое ограбление XX века — «Золото Умальты». Режиссером стал Андрей Богатырев, известный по картинам «Красный призрак» и «Вампиры средней полосы». В основе сюжета лежит история о том, как грабители в шаманских масках напали на обоз в Хабаровске и похитили золото.