В Госдуме предложили ввести новый режим высылки мигрантов

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий ввести новый режим высылки нелегальных мигрантов. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

© Lenta.ru

Документ подготовили представители всех пяти фракций нижней палаты парламента. Законопроект предлагает вводить режим высылки в отношении иностранцев, которые не имеют право находиться на территории России. В случае принятия инициативы, для попадающих под него мигрантов будет установлен запрет на выезд за пределы региона проживания или смену места жительства без уведомления МВД, а также на управление транспортом. заключение брака и приобретение имущества.

Путин предупредил о дефиците кадров, которому не помогут мигранты

Помимо этого, авторы законопроекта предлагают уменьшить срок временного пребывания иностранцев в России до 90 суток в течение года. Согласно действующим нормам, приезжие могут находиться в стране не более 90 суток в течение 180 дней. Парламентарии считают, что нововведение поможет «устранить условия для осуществления незаконной трудовой деятельности».