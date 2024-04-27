В Госдуме предложили ввести новый режим высылки мигрантов

В Госдуму России внесли законопроект об усилении эффективности государственного контроля в сфере миграции. Авторы инициативы предлагают ввести особый «режим высылки» для тех мигрантов, которые не имеют законных оснований для пребывания в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Как указано в пояснительной записке к документу, инициатива предлагает изменения для законодательства в сфере миграции, а также решение отдельных вопросов национальной безопасности.

«Предлагается ряд новелл, которые помогут модернизировать российское законодательство и решить отдельные вопросы обеспечения национальной безопасности в миграционной сфере», — сказано в пояснительной записке.

Помимо этого, законопроект предусматривает введение «режима высылки» для тех иностранцев, которые не имеют законных оснований на пребывание в России. Лица, в отношении которых будет применен этот режим, должны будут информировать о местонахождении МВД, а также сообщать дату и место планируемого выезда из страны. Нарушение установленных норм может привести к депортации, запрету на приобретение недвижимости, а также ограничение на открытие счетов в банках и заключения браков.

Кроме того, законопроект предлагает дать российским силовикам право входить в помещения, где находится иностранец, если в отношении последнего был применен «режим высылки». Отмечается, что силовики смогут проникать в помещения в том числе и «с преодолением сопротивления».

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