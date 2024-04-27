Турэксперт рассказал о популярных среди россиян направлениях на майские праздники

Эксперт по туризму Николай Мельник в разговоре с Рамблером рассказал о популярных среди россиян направлениях для отдыха на майские праздники внутри страны и за границей.

По словам специалиста, жители российской столицы в основном выбирают отдых в четырех- и пятизвездочных апарт-отелях Московской области.

Такие объекты размещения предоставляют качественный сервис, питание «все включено», а также анимационную программу для детей и взрослых. Основной сегмент потребителей – это семьи с детьми, которые зачастую проживают в квартирах, и на майские праздники они хотят куда-то вырваться. И апарт-отели – это прекрасная альтернатива, например, поездке на дачу. Там убирают номера, там занимаются с детьми, там есть крытые и открытые подогреваемые бассейны, спортивные площадки и так далее. Поэтому такой отдых пользуется большой популярностью. Цены на номер на двоих взрослых начинаются от 10 тыс. рублей за ночь – в зависимости от объекта размещения. Николай Мельник Эксперт по внутреннему и выездному туризму

По словам эксперта, главным направлением внутреннего туризма остается регион города Сочи.

«Туристы зачастую выбирают объекты размещения либо в центральном районе Сочи, либо в районе Красной поляны. Несмотря на то, что горнолыжный сезон закончился, популярность этого направления не падает. Отдыхать в горах нравится очень многим, тем более там есть комфортабельные отели. Однако в них нет программы «все включено», поэтому они все же не как интересны потребителям, как те же апарт-отели Московской области», — отметил специалист.

За счет различных акций в последнее время значительно подешевели авиабилеты в Калининград, поэтому данное направление также стало востребованным среди россиян на майские праздники, добавил собеседник.

«А проживание в Калининграде, пока не началось лето, предоставляется по достаточном невысоким ценам. Там можно спокойно снять двухместный номер в трехзвездочном отеле, заплатив за ночь 3-4 тыс. рублей», — подчеркнул Мельник.

В число наиболее популярных направлений внутреннего туризма также входит Алтай, добавил эксперт.

«На Алтай сейчас достаточно большой спрос, но в основном это связано с корпоративными клиентами. Российские компании сейчас активно развивают тимбилдинги и проводят различные форумы, и для этого они выбирают отели Алтая», — отметил он.

Говоря о выездном туризме, Мельник рассказал, что россияне активно интересуются отдыхом в Египте и ОАЭ, где в это время года хорошая погода и теплое море.

«Но сейчас туристы чаще выбирают Египет, потому что недавно в ОАЭ произошло нестандартное погодное явление [ранее на Дубай обрушились рекордные за 75 лет ливни – прим. ред.], из-за чего многие туристы испугались этого направления, хотя по цене оно нисколько не опустилось», — подчеркнул он.

Говоря об интересе россиян к отдыху в Турции, эксперт рассказал, что на это направление приходится больший объем продаж туров, нежели чем на Египет.

«Но на майские праздники в Турции можно застать не очень хорошую погоду – там могут быть дожди и прохладное море, в особенности это касается тех городов, которые находятся западнее Антальи, — это Кемер и далее», — заявил эксперт.

Несезонные направления, такие как Таиланд, Китай, Вьетнам и Куба, также пользуются определенным спросом у россиян, но туров в эти страны на даты майских праздников было продано меньше, чем Турцию, Египет и ОАЭ, добавил Мельник.

Москвичам ранее обещали хорошую погоду на майские праздники.