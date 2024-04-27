Сотрудники российских компаний в числе своих коллег хотят видеть доктора Ватсона и Штирлица

На тему организационного доверия написано множество научных работ, в которых раскрывается, как оно повышает продуктивность организации за счет более эффективных коммуникаций и добровольного сотрудничества работников. Сотрудники в таких организациях чаще привержены корпоративным целям и ценностям, что повышает скорость принятия управленческих решений и облегчает управление инновациями.

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Результаты исследования показали, что респонденты связывают доверие с комфортной средой коммуникаций и возможностью положиться на коллег. Так, большинство опрошенных среди главных факторов назвали соблюдение обязательств (38%) и готовность к открытому диалогу (31%). Аналогично ответили подчинённые по отношению к руководству – более 50% респондентов назвали верность слову и последовательность действий руководителя ключевыми условиями создания доверия.

Почти для четверти респондентов (23%) доверие между коллегами – это возможность излить душу без опасения утечки информации. При этом в отношениях с руководителем основные ожидания связаны прежде всего с его готовностью делиться информацией и опытом. Такой вариант ответа выбрали 22% опрошенных.

Для половины работников (50%) ощущение доверия формируется при возможности самостоятельной работы над задачей.

И наоборот, сотрудники ощущают, что им не доверяют, когда слишком часто вынуждены отчитываться о своих действиях и статусе работ (52%), а их идеи и предложения игнорируются (37%).

В ситуациях, когда между коллегами недостаточный уровень доверия, многие респонденты предпочитают избегать совместной работы (39%), второе по популярности решение – переход на более формальный режим взаимодействия (37%).

Алексей Суханов, проректор по исследованиям и инновациям СберУниверситета: «Исследование показало важное противоречие. Респонденты испытывают потребность в открытости и возможности поделиться чем-то важным. Однако только 1 из 100 опрошенных отметил, что в условиях дефицита доверия “пытается больше узнать про работу коллеги”. Причиной часто становится непонимание, а источник непонимания – это недостаток знания. Получается, что, включая режим избегания контактов или формализма, мы лишь ещё больше отдаляемся от решения проблемы. Формируется замкнутый круг недоверия. Ключ к решению – давать коллегам обратную связь, узнавать больше об их работе, налаживать эффективные совместные процессы».

В рамках исследования респондентов также просили выбрать одного из персонажей художественных произведений в качестве фигуры, с которой ассоциируется высокий уровень доверия. Первое место (38% голосов) занял доктор Ватсон, герой экранизации рассказов А. Конан Дойла о Шерлоке Холмсе в исполнении Виталия Соломина. Набрав 31% голосов, на втором месте расположился Макс Отто фон Штирлиц из романа «Семнадцать мгновений весны» Ю. Семенова. Третье место с 8% голосов занял Владимир Дубровский из одноимённой повести А.С. Пушкина.

В исследовании приняли участие 18 915 сотрудников российских компаний в возрасте от 25 до 64 лет, из которых 56% – мужчины, 44% – женщины. Опрос проходил совместно со СберУниверситетом на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 15 по 19 апреля 2024.