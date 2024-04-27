Минобрнауки: все 12 университетов расторгли договоры с коммерческими партнерами

Министерство науки и высшего образования России заявило, что все 12 университетов, которые имели полномочия проводить экзамены для иностранцев, расторгли договоры с коммерческими партнерами. RT на русском

«Все 12 университетов, уполномоченных проводить экзамены для иностранцев, расторгли договоры с коммерческими партнерами. Таким образом, прием экзаменов от имени образовательных организаций на коммерческих площадках прекращен», — говорится в сообщении министерства. Lenta.ru

«Теперь экзамены для иностранных граждан будут проводить только университеты и другие государственные и муниципальные организации», — подчеркнули в Минобрнауки РФ. Газета.Ru