Куклачев рассказал о своем восстановлении после инфаркта

На восстановительный период после инфаркта потребуется шесть недель, однако сейчас идет активное восстановление, рассказал в беседе с KP.RU народный артист РФ Юрий Куклачев. По его словам, он уже ходит и надеется скоро вновь радовать детей.

Уже хожу! Сегодня сто метров прошел по коридору. Так что идет восстановление. Скоро мы встанем в строй и будем радовать детей и всю Россию. Господь дал мне пожить, благодаря тому, что огромное количество людей со всего мира прислали огромное количество сообщений — поддержки, — поделился Куклачев.

Худрук Театра кошек отметил, что энергия и поддержка такого количества людей помогла ему выстоять в трудной ситуации. Он рассказал, что мечтает о возвращении на сцену со своими кошками, а пока прогуливается по коридорам больницы.

Народный артист добавил, что на восстановление понадобится шесть недель, пока заживает рубец, а после этого он планирует поехать в санаторий на реабилитацию.

Ранее стало известно, что у Юрия Куклачева возникли проблемы с дыханием после перенесенного инфаркта, об этом рассказал сын дрессировщика. По его словам, артист использует кислородную маску, поскольку с трудом дышит самостоятельно. Несмотря на это, настроение у артиста оптимистичное, пояснил его сын.