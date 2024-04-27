В Петербурге наградили дворника, который спас людей из горящего дома

В пожарной части Адмиралтейского района сегодня наградили дворника, который спас из горящего дома несколько человек. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

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По данным телеканала, поступок дворника сняли на телефоны очевидцы инцидента и выложили в сеть. Сообщалось, что исторический дом на Подольской улице загорелся, а Олимжон Ибрагимов заметил огонь в одном из окон и вызвал пожарных.

Из-за пожара люди были готовы прыгать из окон третьего этажа, чтобы спасти свои жизни. Очевидцы рассказали, что Ибрагимов не раздумывая забрался по водосточной трубе на карниз, после чего помог женщинам удержаться, а потом спуститься по лестнице подоспевших пожарных.

Ибрагимов приехал в Петербург из Узбекистана, ему 48 лет. За свой геройский поступок он получил картину с видом Петербурга и новую форму, передает «Санкт-Петербург».

Другой случай произошел в феврале. Пожарные спасли семью из горящего жилого дома в Можайском округе. Из-за сильного задымления люди не смогли покинуть квартиру и звали на помощь из окна. Прибывшие на место пожарные эвакуировали из горящего здания взрослых и двух несовершеннолетних детей.