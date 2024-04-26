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Части россиян напомнили о запрете на готовку шашлыков

В ряде регионов России действует запрет на готовку шашлыков в лесах. Пост с напоминанием перед праздниками опубликовало МЧС России в своем Telegram-канале.

Россиянам напомнили о запрете на готовку шашлыков в лесах
© Lenta.ru

Там напомнили, что устраивать пикник в городских парках можно только на специально отведенных площадках, где территория должна быть отсыпана негорючим материалом: галькой, песком. Помимо того, около места готовки мяса не должно быть деревьев.

«Ограничить использование открытого огня в городских парках могут власти субъектов и местного самоуправления. В особый противопожарный режим категорически запрещено разводить костры на природе и приусадебных участках», — говорится в сообщении министерства.
Общество
МЧС России
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