Россиянам напомнили о запрете на готовку шашлыков в лесах

В ряде регионов России действует запрет на готовку шашлыков в лесах. Пост с напоминанием перед праздниками опубликовало МЧС России в своем Telegram-канале.

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Там напомнили, что устраивать пикник в городских парках можно только на специально отведенных площадках, где территория должна быть отсыпана негорючим материалом: галькой, песком. Помимо того, около места готовки мяса не должно быть деревьев.