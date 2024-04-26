Якубович написал сценарий для спектакля про спецподразделение "Альфа"

Телеведущий Леонид Якубович написал сценарий для драматического спектакля "Выбор", который посвящен сотрудникам спецподразделения "Альфа" и их женам. В его основу лег роман Алексея Филатова "неВойна", сообщили в пресс-службе АНО Союз "Офицеры группы Альфа".

"Спектакль "Выбор" посвящен сотрудникам спецподразделения "Альфа" и их женам. Сценарий написан по мотивам документального романа Алексея Филатова "неВойна". Автор сценария - народный артист Российской Федерации Леонид Якубович", - сообщили в пресс-службе.

Режиссером спектакля выступил заслуженный деятель искусств Республики Крым Юрий Маковский. Премьерные показы, которые пройдут в рамках проекта "Люди А. Три секунды до бессмертия", запланированы на июнь 2024 года. Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив.

В центре сюжета семья офицера Группы "А" - элитного подразделения советского, а позже и российского спецназа. Служба в "Альфе" была детской мечтой главного героя, и вот она исполняется, а сам герой становится участником второй Чеченской войны.