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В российских вузах откроют центры переподготовки бойцов СВО для работы в школах

Во всех российских педвузах планируют открыть центры переподготовки бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

В вузах откроют центры переподготовки бойцов СВО для работы в школах
© РИА Новости

По его словам, новые центры будут работать по аналогии с уже существующим и готовить участников спецоперации к ведению образовательной деятельности в школах. Кравцов подчеркнул значимость того, что военные уже сейчас приходят в образовательные учреждения и рассказывают учащимся про СВО.

Глава Минпросвещения также напомнил, что с 1 сентября в российских школах появится предмет «Основы безопасности и защиты Родины», на котором, помимо прочего, будет уделяться время начальной военной подготовке.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на работу в российские школы нужно привлекать «побольше крутых мужиков». Он высказался на эту тему во время посещения среднеобразовательного учреждения в Нижнем Тагиле, директор которого рассказала главе государства об «увлеченном педагоге», который прошел службу в армии и работает с детьми уже 12 лет.

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