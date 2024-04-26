Таджикистан заявил о проблемах при въезде соотечественников в РФ

Таджикистан обеспокоен трудностями, с которыми в последние недели столкнулись его граждане во время пересечения российской границы. Об этом в рамках встречи с заместителем главы МИД Таджикистана Содиком Имоми уже оповещен посол Российской Федерации в Душанбе Семен Григорьев.

Соответствующее заявление в пятницу, 26 апреля, сделал работник департамента информации ведомства республики.

— Таджикская сторона выразила обеспокоенность проблемами, с которыми в последние несколько недель сталкиваются граждане Таджикистана при пересечении госграницы РФ. Имоми довел это до сведения посла России Григорьева, — подчеркнул сотрудник.

Он также отметил, что российская и таджикская стороны уже обсудили вопросы дальнейшего продолжения и укрепления взаимоотношений, передает РИА Новости.

7 апреля визовый режим для поездок граждан Таджикистана в Турцию станет временной мерой, при этом транзит останется безвизовым. Соответствующее заявление сделали в посольстве Турции в Душанбе. По данным диппредставительства, транзитные поездки для граждан Таджикистана через Турцию при условии их нахождения на территории аэропортов сохранят безвизовый формат.

В свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что граждане Казахстана, находящиеся на территории Российской Федерации, обязаны носить при себе документы, демонстрация которых может потребоваться по просьбе правоохранительных органов.