Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура этим летом на российской территории прогнозируется около климатической нормы и выше. «В целом лето прогнозируется около и выше нормы. Нехолодное лето повсеместно», — сказал он. RT на русском

Кроме того, он отметил, что половодье ждет большую часть территории России, потому что три четверти страны все еще остаются покрыты снегом. «Три четверти территории страны сейчас покрыты снегом. Это значит, что проблема половодья еще впереди. Еще вот великие сибирские реки начнут вскрываться - Обь, Лена, Енисей. Северо-запад Европейской России: Северная Двина и многие другие реки великие, Архангельск и так далее», - подчеркнул он. ТАСС

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