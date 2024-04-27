С мая вырастет лимит переводов между своими счетами без комиссии. Об этих и других новых законах, которые заработают со следующего месяца, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале палаты.

Россияне смогут без комиссии отправлять на счета в других банках до 30 млн рублей в месяц.

"Закон нацелен на защиту прав вкладчиков. Важно, чтобы у людей была возможность переводить свои собственные средства между разными кредитными организациями без финансовых потерь", - заявил председатель Госдумы.

При этом норма не будет распространяться на случаи, когда человек придет в банк, чтобы перевести деньги лично.

Кроме того, возрастет эффективность целевого обучения. Все заявки на него будут носить публичный характер. Поступать на целевое обучение будет помогать портал "Работа России", на котором работодатели будут размещать объявления о наборе.

"Государственная Дума продолжит работать над развитием системы целевого обучения. Будущий специалист должен понимать, что ему гарантированы место работы, достойная заработная плата и другие социальные гарантии. Это поможет решить проблему острой нехватки кадров в наиболее важных отраслях"", - сказал Вячеслав Володин.

Еще один важный закон, вступающий в силу в мае, расширит список лиц, которые не могут уступать право по возврату задолженности за услуги ЖКХ. В частности, в него включат наймодателей жилого помещения по договору соцнайма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, по договору найма государственного или муниципального жилищного фонда. Если они попытаются продать долги по ЖКХ коллекторам, сделки признают ничтожными.

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Следующий закон, о котором сообщил спикер: близкие родственники пропавших без вести - родители, дети, полнородные братья или сестры - будут обязаны проходить геномную регистрацию. Соответствующий закон вступает в силу 15 мая.

Благодаря новым законам также вырастет финансовое обеспечение туроператоров, увеличатся акцизы на вино. Кроме того, особо важные объекты оборонного значения, сведения о которых являются гостайной, не будут вносить в Единый государственный реестр недвижимости.