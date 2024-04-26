Жена Стерлигова рассказала об отношении детей к отцу

Пятеро детей Германа Стерлигова «очень любят отца и благодарны ему», а развода в семье как такового не было. Об этом заявила NEWS.ru жена православного бизнесмена Алена Стерлигова.

Ранее появилась информация о том, что жена ушла от Германа Стерлигова, сняла платок, начала краситься и писать в соцсетях о том, что ей хорошо жить одной. По слухам мать поддержали двое сыновей и дочь. Накануне Стерлигов назвал дочь и жену «пущеницами» и «еретичками», а двоих сыновей — «блудными сынами» и заявил, что принял решение лишить их наследства.

При этом Алена Стерлигова заверила, что «развода как такового не было», причиной разногласий стали религиозные вопросы и все пятеро детей очень любят своего отца.

«Сергий с Михеем строят слободу, как и положено. Пелагея занимается детьми — пятый родился. Возглавляет проект на ВДНХ, который [первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей] Кириенко сделал», - рассказала она.

По словам Стерлиговой, еще два ее сына активно участвуют в российской специальной операции на Украине.

«Пантелеймон занимается благотворительной, гуманитарной помощью, волонтерством, создал батальон гуманитарной помощи, только вернулся из Артемовска. Арсений служит два года в зоне СВО», - отметила она.

Предприниматель Герман Стерлигов стал известен благодаря ряду скандальных высказываний. Он является ярым противником абортов, враждебно относится к науке, в оскорбительной форме запрещал лицам нетрадиционной ориентации посещать свои магазины.