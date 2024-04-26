В России хотят разрешить продлевать майские праздники при одном условии

Заместитель председателя Государственной думы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил законопроект о расширении полномочий губернаторов в отношении майских праздников. Главы регионов смогут продлевать количество дней для отдыха, если большинство жителей региона выразит свою поддержку, соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.

По плану законопроекта, главам регионов будет предоставлено право переносить часть выходных дней из новогодних каникул на май, на основании решения, принятого по результатам референдума в субъекте Российской Федерации.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, исследование Фонда «Общественное мнение» показало, что 55% россиян отнеслись положительно к идее переноса выходных на майские праздники в 2023 году. Согласно опросу ВЦИОМ на этот год, 47% граждан планируют провести майские праздники дома, 29% — на даче, а 16% намерены отправиться в туристические поездки. Увеличение выходных дней в мае может стимулировать туристические поездки на отечественные курорты, добавил Даванков.

Существующий порядок установления нерабочих дней на федеральном уровне не позволяет учитывать мнение граждан в конкретном регионе, которые хотели бы удлинить майские праздники за счет сокращения новогодних. Предоставление главам регионов права переносить выходные дни на майские праздники на основании решения на региональном референдуме позволит учитывать пожелания большинства граждан и предприятий в данном регионе, не затрагивая при этом экономические интересы других субъектов России, говорится в документе.

Ранее депутат Государственной думы Султан Хамзаев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением запретить продажу алкогольных напитков в майские праздники. Парламентарий отметил, что каждый год в эти дни в стране увеличивается количество водителей, которые садятся за руль в состоянии опьянения, а также растет число отравлений и травм, полученных из-за чрезмерного употребления спиртных напитков.