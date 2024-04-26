В Минздраве рассказали, почему мужчины живут меньше женщин

Мужчины в России в среднем живут на 10 лет меньше женщин, причиной этому в том числе становятся злоупотребление алкоголем и курение, а также недостаточная забота о своем здоровье. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе ХХ конгресса «Мужское здоровье». Газета.Ru

По заявлению главы Министерства здравоохранения, все перечисленное относится к факторам риска и приводит к более высокому, чем у женщин, уровню заболеваемости. Lenta.ru

Мурашко добавил, что проблемы бесплодия в браке на 50% связаны с мужскими факторами, что негативно влияет на демографическую ситуацию в стране. Деловая газета «Взгляд»