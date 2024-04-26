Посадивший самолет на поле под Новосибирском пилот перебивается случайными заработками

Второй пилот Эдуард Семенов, посадивший самолет на пшеничном поле под Новосибирском, отстранен от полетов и был вынужден «хвататься за любую работу» и устроиться грузчиком. Об этом пишет «Комсомольская правда».

12 сентября самолет Airbus A320, выполнявший рейса из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку на поле в Новосибирской области. На борту находилось 159 пассажиров, в том числе дети, и шесть членов экипажа. Никто из них серьезно не пострадал.

Во время полета сработала сигнализация о неисправности части гидросистемы. Пилоты решили уйти на запасной аэродром в Новосибирск, однако в процессе выявили повышенный расход топлива и совершили вынужденную посадку. В своем заключении комиссия Росавиации указала, что посадка произошла из-за множественных нарушений и ошибок, допущенных экипажем. Причиной этого стали недостатки в профессиональной подготовки членов летных экипажей в авиакомпании «Уральские авиалинии».

Воздушным судном управляли командир Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов. После завершения расследования Сергей Белов уволился, а вот судьба второго летчика до сих пор остается под вопросом.

По словам Семенова, он до сих пор находится в неоплачиваемом отпуске и пока неясно, сможет ли вернуться к полетам. Он уверен, что сможет пройти проверку в Москве в Центральной врачебно-летной экспертной комиссии, но в авиакомпании «уже подходили и говорили, мол, зачем тебе здесь оставаться» и пока комиссию он не прошел.

«Отказывают и не называют причины. В другой компании проходить тренажер нужно за свой счет. Это стоит около 200 тысяч рублей. Сейчас у меня просто нет таких денег», – рассказал пилот.

Эдуард Семенов отметил, что из-за того, что больше не может работать по специальности, вынужден «хвататься» за любые подработки, чтобы прокормить семью, в которой четверо детей и кредиты на машину и квартиру.

«Таксист или грузчик – выбирать не приходится. Детей же кормить надо. Вспоминаю опять 90-е, когда я только окончил летное училище, но пилоты были никому не нужны. Тогда тоже приходилось работать там, где подвернется», – заявил он.

По словам пилота, в месяц на обеспечение семьи уходит около 150 тысяч и пока удается справляться с помощью жены и ранее сделанных накоплений.