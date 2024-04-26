Эксперты рассказали о штрафах за жарку шашлыка

Россияне в случае жарки шашлыка на неотведенных для этого местах столкнутся со штрафом до 30 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на юристов.

По словам члена Ассоциации юристов России Дмитрия Уварова, жарить шашлыки разрешено только на специально отведенных для этого площадках на расстоянии не менее пяти метров от построек. Требуется наличие песка для тушения пожара, уточнил он.

Эксперт предостерегает от приготовления шашлыка во дворах и гаражах, на балконах, верандах, крышах и террасах жилых домов, в парках, скверах, вблизи озер, на землях общего пользования населенных пунктов.

По словам руководителя Saunin Law Practice Андрея Саунина, за нарушением правил пожарной безопасности в лесах, в число которых входит приготовление пищи на открытом огне, последует предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.

Однако человек будут вынужден уплатить штраф в размере 50-60 тысяч рублей в том случае, если его действия привели к лесному пожару, отметил собеседник.

Ранее сообщалось, что, по данным компании «Платформа ОФД», в России в апреле зафиксировано повышение стоимости «шашлычного набора» из мяса, мангала, шампуров, углей и розжига. Показатель вырос на 11%, до 2917 рублей.