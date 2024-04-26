Аэропорт Элисты возобновит работу

Международный аэропорт Элиста возобновит обслуживание пассажиров 3 мая, его пропускная способность составит 12 взлётно-посадочных операций в час.

Об этом сообщило правительство России.

Сейчас вся инфраструктура аэропорта работает, специалисты Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД подтвердили возможность безопасного выполнения полётов в столицу Калмыкии.

В сентябре 2023 года в аэропорту завершили капремонт пассажирского терминала площадью 2130 кв. м, напомнило правительство.

В декабре прошлого года президент Владимир Путин отмечал, что при открытии аэропортов на юге России главным критерием остаётся безопасность пассажиров.