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В Севастополе отказались от проведения парада Победы

В Севастополе не будет проводиться парад в честь Дня Победы и шествие «Бессмертного полка». Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в эфире телеканала СТВ.

В Севастополе отказались от проведения парада Победы
© globallookpress.com

Он пояснил, что мероприятия были отменены из соображений безопасности. Однако, по словам губернатора, запланировано большое количество культурных проектов. Он также добавил, что «Бессмертный полк» будет проведен в онлайн-формате.

Ранее об отмене парада Победы и шествия «Бессмертный полк» сообщили в Крыму. Аналогичное решение приняли власти Брянской областей.

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