В Севастополе отказались от проведения парада Победы

В Севастополе не будет проводиться парад в честь Дня Победы и шествие «Бессмертного полка». Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в эфире телеканала СТВ.

Он пояснил, что мероприятия были отменены из соображений безопасности. Однако, по словам губернатора, запланировано большое количество культурных проектов. Он также добавил, что «Бессмертный полк» будет проведен в онлайн-формате.

Ранее об отмене парада Победы и шествия «Бессмертный полк» сообщили в Крыму. Аналогичное решение приняли власти Брянской областей.