«Санитарный щит» России прошел испытание паводками

«Санитарный щит» и план вакцинации позволил предотвратить угрозу вспышки заболеваний в зоне паводков. Защита населения в пострадавших от наводнения регионах, в первую очередь, интересовало премьер-министра РФ Михаила Мишустина во время состоявшейся накануне встречи с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Так итоги встречи URA.RU прокомментировал кандидат медицинским наук Александр Выгоняйлов.

Программа «санитарный щит», которая стала предметом обсуждения Мишустина и Поповой 24 апреля, начала реализовываться с 2019 года в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

«Эта инициатива была подготовлена как раз для противодействия рискам, связанным как с инфекционными заболеваниями, так и с другими возможными угрозами», — подчеркнул в начале встречи Мишустин.

«Санитарный щит», по мнению премьера, позволит сформировать в стране устойчивое взаимодействие всем моделям угроз. С него и начался доклад Поповой.

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Как отметила главный санитарный врач, на сегодняшний день в России работает большое количество лабораторий, в их числе: 46 референс-центров на базе 18 научно-исследовательских организаций и 54 центра секвенирования в 24 субъектах РФ. Главное направление работы Роспотребнадзора, по утверждению Поповой, является создание на территории страны единого эпидемиологического пространства, что обусловлено опытом противодействия пандемии. С этой целью обучили 3,5 млн санитарных врачей, в том числе, на территории приграничных стран.

Когда доклад о «санитарном щите» был закончен, Мишустин напомнил Поповой, что «ситуация сейчас непростая и в Курганской области, и в целом ряде других областей и федеральных округов, конечно, здесь надо постоянно контролировать в первую очередь, наверное, снабжение водой». По оценке главного санитарного врача, риск связан с дефицитом питьевой воды, которая загрязняется различными источниками. Самая существенная угроза — вспышка гепатита А, против которой в зоне паводков сделано 150 тысяч прививок от гепатита А.

Испытание паводками, наряду с пандемией, стало ключевым в проверке прочности «санитарного щита» России, считает кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов. По его мнению, эпидемиологическая ситуация не осложнилась, во многом, благодаря всеобщей вакцинации и заблаговременной отработки мероприятий в соответствии с календарным планом прививочных кампаний. Однако, опасность возникновения эпидемий все же сохраняется.