Россиян предупредили о «ржавых» дождях

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что пыльный шлейф из Африки достигнет Поволжья в пятницу, 26 апреля, а в субботу, 27 апреля, дойдет до Южного и Среднего Урала.

Там он будет выпадать в осадок вместе с «ржавым» дождем, пишут "Известия".

Специалист отметил, что основные ветровые потоки, которые сформировались в передней части высотного циклона, направляются с юго-запада на северо-восток из пустыни Сахары в Ливии и Египта. Поднятые ветром пыль и частицы песка, подхваченные атмосферными течениями, уносило в акваторию Черного моря, а спустя почти сутки они достигали Крыма, Херсонской, Запорожской областей, а через 27 часов — Белгородской области.

После этого, по словам синоптика, пыльный шлейф начал распространяться по Черноземью и Центральной России, в пятницу он доберется до Поволжья, в субботу — до Урала. В отдельных районах Ростовской области, Краснодарского края, Ставрополья, Калмыкии начались песчаные бури.

Ранее "СП" писала, что африканский песок уже дошел до Москвы, но к началу мая желтая пыль уляжется.