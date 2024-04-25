В российские регионы могут прийти «ржавые» дожди

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Поволжье и на территории Южного и Среднего Урала могут пройти «ржавые» дожди. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Тишковца, редкий природный феномен может произойти из-за пыльного шлейфа из Африки, который достигнет Поволжья уже в пятницу, а в субботу доберется и до Урала.

«Распределение ветрового режима в основном слое тропосферы указывает на то, что основные воздушные потоки, сформированные в передней части высотного циклона, ориентированы с юго-запада на северо-восток из пустыни Сахары в Ливии и Египта. Двое суток в ливийском Бенгази наблюдалась умеренная пыльная буря с ухудшением видимости до 200 метров», — рассказал он.

Синоптик также добавил, что из-за шлейфа на юге России уже начались пыльные бури — в отдельных районах Ростовской области, Краснодарского края, Ставрополья и Калмыкии.

Ранее в Мелитополе выпал дождь с песком из Сахары.