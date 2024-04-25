Стерлигов назвал бывшую жену и детей еретиками

Православный бизнесмен Герман Стерлигов назвал дочь и жену «пущеницами» и «еретичками», а двоих сыновей — «блудными сынами» и заявил, что принял решение лишить их наследства. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Ранее появилась информация о том, что жена Германа Стерлигова Алена ушла от него, сняла платок, начала краситься и писать в соцсетях о том, что ей хорошо жить одной. По слухам мать поддержали двое сыновей и дочь. Всего у Стерлиговых пятеро детей.

В свою очередь бизнесмен, для «прекращения кривотолков», заявил о том, что члены его семьи впали в «ересь».

По его словам, по данным «на 25 апреля 7533 года от Адама (2033 от Христа)», жена, дочь Пелагия, сын Арсений и сын Пантелеимон больше не входят в слободу Стерлиговых.

При этом Герман Стерлигов подчеркнул, что он дает им возможность вернуться, так как каждый человек «может проклясть ереси и стать христианином».

В свою очередь жена Германа Стерлигова Алена ранее в беседе с «360» опровергла слухи о разводе с православным бизнесменом, напомнив, что у них восемь внуков, и она сейчас активно занимается семейными делами.

«Потихонечку развиваемся, жизнь идет. Герман продолжает развивать слободу, я помогаю детям, которые выбрали другой путь», — рассказала Алена Стерлигова.

По ее словам, сын Арсений «второй год в Донбассе воюет», а Пелагея занимается волонтерской деятельностью, и недавно была в Бахмуте.

Предприниматель Герман Стерлигов стал известен благодаря ряду скандальных высказываний. Он является ярым противником абортов, враждебно относится к науке, в оскорбительной форме запрещал лицам нетрадиционной ориентации посещать свои магазины.

Также Стерлигов выдвигался на пост губернатора Красноярского края, мэра Москвы, президента России, однако в итоге занялся сельским хозяйством, создав проект «Слобода» и открыв продуктовые магазины.