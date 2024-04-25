В Минцифры захотели запретить спам-обзвоны

Минцифры готовит законопроект, который запрещает массовые спам-обзвоны. Об этом в четверг, 25 апреля, заявил глава ведомства Максут Шадаев. Парламентская газета

Он заявил, что ведомство планирует запретить рекламные обзвоны, так как в них участвуют роботы. Lenta.ru

«Нам кажется, что сейчас у наших абонентов выработалось очень напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам, и Минцифры планирует запретить рекламные обзвоны, поскольку они инициируются роботами», — отметил Шадаев. Вечерняя Москва