Глава ВС заявила, что глобальных изменений в судебной системе не будет

Глава Верховного суда заявила, что глобальных изменений в судебной системе не будет
Глобальных изменений в судебной системе не планируется. Об этом заявила председатель Верховного суда Ирина Подносова в интервью телеканалу "Россия-24".
"Изменения в судебной системе, они были, есть и будут. Но что касается глобальных изменений, то они уже произошли в 90-е годы. В связи с изменением и политической системы в стране были приняты фундаментальные законы, касающиеся судебной власти", - сказала она.
Подносова рассказала о росте числа поступающих обращений в суд, что свидетельствует о доверии граждан к судебной системе РФ.
"Повышение вот этого доверия к судебной системе - это одна из основных задач как всей судебной системы целиком, так Верховного суда в частности, - отметила Подносова. - Важным критерием повышения эффективности судопроизводства является качество осуществляемого правосудия, которое обеспечивается единообразием судебной практики. Этой работе уделяется очень большое внимание Верховным судом. Эта работа в приоритете".