Глава ВС заявила, что глобальных изменений в судебной системе не будет

Глобальных изменений в судебной системе не планируется. Об этом заявила председатель Верховного суда Ирина Подносова в интервью телеканалу "Россия-24".

"Изменения в судебной системе, они были, есть и будут. Но что касается глобальных изменений, то они уже произошли в 90-е годы. В связи с изменением и политической системы в стране были приняты фундаментальные законы, касающиеся судебной власти", - сказала она.

Подносова рассказала о росте числа поступающих обращений в суд, что свидетельствует о доверии граждан к судебной системе РФ.